Более сорока тысяч абонентов остались без электроэнергии в Петровском районе Донецка

ВФУ выпустили по поселку Пантелеймоновка 5 снарядов калибром 155 мм. Фото: глава администрации Горловки Иван Приходько

В результате обстрела Петровского района Донецка вооруженными формированиями Украины без напряжения остались 155 трансформаторных подстанций, 43 тысячи абонентов остаются без электроэнергии. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Отключена воздушная линия 35 кВ, обесточены подстанции 110 кВ и 35 кВ, без напряжения 155 трансформаторных подстанции, без энергоснабжения 43000 абонентов Петровского района, — сообщили в СЦКК.

Тем временем украинские боевики обстреляли поселок Пантелеймоновка вблизи Горловки. Повреждения получили частные жилые дома по адресам улица Виноградная, 22 и улица Народная, 13. Осколки нанесли ущерб близлежащим домам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в результате обстрела ВФУ Петровского района повреждения получили частные жилые дома на улице Катовицкой, 41, 43. Обстрел велся из населенного пункта Новомихайловка.

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