Будьте осторожны: По территории Ясиноватой ВСУ с помощью реактивной артиллерии разбросали противопехотные мины «Лепесток»

Таких мин у ВСУ миллионы штук. Фото: ТГ Шевченко

Сегодня, 16 июля, украинские боевики с помощью реактивной артиллерии разбросали но территории Ясиноватой противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- На данный момент мины уже обнаружены в железнодорожной части города. Все специальные службы оповещены. Принимаются все необходимые меры. Будьте очень осторожны и внимательны. При обнаружении сообщайте в МЧС, - написал в своем телеграм-канале Шевченко.

Он также выложил фото мины.

Таких мин у ВСУ миллионы штук. Фото: ТГ Шевченко

Напомним, «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B «Dragontooth». Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования.

Поражение человеку при взрыве мины наносится за счет травмирования нижней части ноги. Корпус выполнен из полиэтиленовой композиции зеленого или коричневого цвета. Взрыв происходит в момент наступания ногой на датчик цели.

Запасы вооруженных сил Украины на начало войны в Донбассе в 2014 году составляли около 6 млн. штук.

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