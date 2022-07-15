Восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса помогут предприятия ЮГМК

Металлургические заводы Енакиево и Макеевки, а также Алчевский меткомбинат могут выпускать необходимые для строительства металлоизделия. Фото: официальный сайт АМК

Восстановить разрушенную войной инфраструктуру Донбасса помогут предприятия Южного горно-металлургического комплекса. Об этом заявил в беседе с ДАН генеральный директор компании Евгений Юрченко.

Он отметил, что после окончания боевых действий и освобождения территорий республик жителей неизбежно ждет процесс восстановления родной земли.

- И в этом деле предприятия ЮГМК, наши кадры, а главное, наша продукция не имеют альтернативы, - подчеркнул Юрченко.

Руководитель промышленного комплекса пояснил, что металлургические заводы Енакиево и Макеевки, а также Алчевский меткомбинат могут выпускать необходимые для строительства металлоизделия - уголки, швеллеры, тавровые и другие балки. Кроме того, здесь производят катанку и арматуру различных диаметров.

- Все это будет востребовано при восстановлении, все это мы поставим на рынок, - заверил гендиректор ЮГМК.

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