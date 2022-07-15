Военнослужащие ДНР уничтожили 4 БТР и более 60 силовиков ВСУ

Союзные силы продолжают продвигаться вперед Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Народной милиции ДНР оценили потери противника за прошедшие сутки. По данным оборонного ведомства Республики, в ходе боев украинская армия лишилась более 60 своих силовиков. Кроме того, войска русской коалиции уничтожили часть военной техники ВСУ.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: восемь единиц автомобильной техники, четыре бронетранспортера и более шестидесяти человек личного состава, - заявили в пресс-службе ведомства.

Тем временем в Народной милиции ЛНР оценили потери ВСУ в 49 боевиков.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 49 человек личного состава, 7 бронетранспортеров, 1 танк, 3 единицы автомобильной техники, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Известно также, что двое военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен. Тем самым солдаты сохранили себе жизни.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Защитники Донбасса совместно с армией России за сутки уничтожили около 1000 боевиков ВСУ в окрестностях Константиновки и Краматорска

Союзные силы также освободили села Стряповка и Новая Каменка в Артемовском районе ДНР (подробнее)