ВСУ выпустили по Стаханову в ЛНР 6 ракет американского производства

Населенный пункт подвергается все более жестким обстрелам. Фото (архив): Администрация города Стаханова

Город Стаханов в ЛНР вновь подвергся массированному ракетному удару из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Киевские силовики обстреляли город сегодня - ранним утром. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 03:45 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет), - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в администрации города уведомили, что в результате обстрела в Стаханове возникли перебои с электричеством.

- Данные о повреждениях и разрушениях уточняются. Информация о раненых и погибших не поступала. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением, - рассказали сотрудники мэрии.

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