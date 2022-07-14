В освобожденном Лисичанске военнослужащие России развернули фильтровальную станцию для обеспечения жителей питьевой водой

Станция фильтрует 10-12 кубометров воды в час. Фото: ЛИЦ

Военные инженеры Вооруженных сил Российской Федерации при помощи станции комплексной очистки воды СКО-10 обеспечили жителей Лисичанска питьевой водой. Об этом сообщил начальник фильтровальной станции старший сержант Артем с позывным «Лебедь».

- Люди в Лисичанске нуждаются в питьевой воде. Поэтому была поставлена задача прибыть в данный район и организовать добычу необходимого количества воды, - сказал «Лебедь».

Он сообщил, что забор воды осуществляется из реки Северский Донец, так как она находится ближе всего к городу.

Вода в СКО-10 проходит фильтрацию через грубые фильтры, затем через угольные, и на выходе получаем чистую питьевую воду, - рассказал начальник фильтровальной станции.

Он уточнил, что станция фильтрует 10-12 кубометров воды в час, что позволяет беспрерывно наполнять водой машины, которые затем развозят воду по районам города.

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