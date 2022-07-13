Войска русской коалиции продвигаются в направлении Славянска, Северска, Артемовска и Угледара

Освободительный марш продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Войска русской коалиции ведут наступление сразу на четырех направлениях с целью освободить территорию Донецкой Народной Республики от украинских боевиков. Об этом заявил журналистам в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР - в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара, - уведомил он.

При этом Глава Республики добавил, что несмотря на определенные успехи, «не так быстро все реализовывается, как хотелось бы».

Отметим, ранее Денис Пушилин заявлял о том, что в ДНР освобождены 244 населенных пункта, которые были оккупированы ВСУ. Сегодня он установил, какие города и села будут находиться в зоне ответственности освобожденных районов Республики. Соответствующий указ, опубликованный на официальном сайте руководителя страны, уже вступил в силу.

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