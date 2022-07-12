В результате украинского обстрела в Горловке погибли два мирных жителя, шесть человек – ранены

Местный магазин, около которого погиб мирный житель, не успев укрыться от обстрела. Фото: Телеграм / Приходько РИК

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что число жертв украинского обстрела Горловки возросло: два человека погибли, еще шесть – получили ранения.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВФУ Калининского района Горловки по ул. Ивана Швыдкова возле магазина ранения получили 2 мужчин и 1 женщина. Рядом по улице у ДК «Ветеран» погибли 1 мужчина и 1 женщина.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что горловчанка погибла в день своего рождения.

- Это ужас. В результате обстрела поселка Румянцево со стороны ВФУ по ул. Бориса Макухи, 21/3 погибла еще одна мирная горловчанка Т. Р. Т. 12.07.1966 г. р. Женщина погибла в день своего рождения. Нет прощения тварям, убивающим мирных граждан, - написал мэр в своем Телеграм-канале.

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