Союзные силы Республик и России освободили Голубые озера в Краснолиманском районе

Украинские боевики выбиты из курортного поселка на севере Донбасса. Фото: скриншот из видео НМ ДНР

Союзные силы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также России освободили Голубые озера на севере Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Курорт Голубые озера на севере Донбасса освобожден от украинских боевиков, однако, отойдя, они продолжают обстреливать его дальнобойной артиллерией. Тем не менее, после завершения специальной военной операции и полного освобождения территории Донецкой Народной Республики этот курорт снова будет принимать отдыхающих, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Тем временем в Народной милиции ЛНР отметили, что хоть территория Республики освобождена полностью, военнослужащие ЛНР помогают освобождать и территорию братской Республики. В том числе союзные силы смогли взять под полный контроль населенный пункт Владимировка в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27 июля в ДНР назначили Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

Денис Пушилин подписал указ, устанавливающий памятную дату (подробнее)