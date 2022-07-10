В ЛНР заявили о критических повреждениях системы электроснабжения Северодонецка

Вернуть свет в дома жителей в кратчайшие сроки не удастся. Фото: mintek-dnr.ru

В ходе боев за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения. Об этом сообщил в эфире телеканала «Луганск-24» генеральный директор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов.

По его словам, на восстановительные работы уйдут месяцы.

- Энергосистема города пострадала, можно сказать, на 95%, ее практически нет. Согласно нашему плану, ориентировочные сроки - от двух до трех месяцев частичного обеспечения электроснабжением, - отметил Рыжилов.

Известно, что стратегически важные объекты Северодонецка на это время будут обеспечены электрогенераторами.

Не менее сложной остается в городе ситуация с водой. Как сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Станислав Дупленко, до момента восстановления централизованного водоснабжения Северодонецка для горожан организуют подвоз воды из скважин, расположенных на заводе «Азот». Кроме того, в населенном пункте будут установлены три стационарные емкости объемом 10 м3. Доставкой технической воды займутся сотрудники спасательного ведомства Республики.

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