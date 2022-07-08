В Донецке опровергли информацию об экстренной эвакуации населения

Население просят не поддаваться панике. Фото: скриншот видео АГС_Z_Донбасса

В Донецке опровергли информацию о предстоящем ракетном и массированном артиллерийском ударе по Киевскому району Донецка и эвакуации жителей из этого района. Подобные информационные вбросы власти назвали ложью и еще одним инструментом запугивания со стороны противника. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- Вбросы о предстоящем ракетном и массированном артиллерийском ударе по Киевскому району Донецка в 19:00 не соответствует действительности. Никакая эвакуация из района не ведётся. Это дезинформация! - заявили там.

К населению обратились с убедительной просьбой - не реагировать на подобные сообщения и не распространять их дальше. Жителей просят использовать только проверенную информацию, которую можно получить из официальных источников.

- Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными, - подчеркивает Штаб.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Войска ДНР уничтожают позиции ВСУ у поселков Пески и Опытное

За прошедшие сутки были подавлены три огневых точки противника (подробнее)