Министром образования ЛНР станет бывший вице-губернатор Севастополя Иван Кусов

Талантливые кадры необходимы для восстановления полноценной жизни на Донбассе. Фото: t.me/government_lnr

Бывший вице-губернатор Севастополя, проректор Севастопольского государственного университета, ставший победителем конкурса «Лидеры России», Иван Кусов станет новым министром образования и науки ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

Сообщается, что кандидатуру нового главы республиканского ведомства поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин, который провел встречу с победителями конкурса российских управленцев. Он одобрил это назначение и подчеркнул, что талантливые кадры необходимы для восстановления полноценной жизни на Донбассе.

В свою очередь, Иван Кусов подтвердил свою готовность помогать в этом деле.

- Мы с лидерами России готовы приложить усилия, свои компетенции для восстановления и помощи Донбассу. В лидерах принято показывать личный пример: Леонид Иванович Пасечник предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики и возглавить министерство науки и образования. Я с удовольствием согласился, - рассказал Кусов на встрече с российским президентом.

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