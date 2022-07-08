В Шахтерске после обстрела произошла серия взрывов и начался мощный пожар

Первые взрывы прогремели около 02.30 ночи за чертой города. Фото: ДАН
Сегодня ночью город Шахтерск в ДНР повергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, повлекшему за собой серию взрывов и мощный пожар. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на очевидцев происшествия и местную администрацию.
Уточняется, что первые взрывы прогремели около 02.30 ночи за чертой города, над населенным пунктом поднялся столб дыма в несколько сотен метров. В некоторых домах в Шахтерске посыпалось остекление, дорогу в город в целях безопасности сразу же перекрыли.
Местные власти эвакуировали горожан из крупных жилых массивов, расположенных рядом с эпицентром разрывов. На данный момент ситуация стабилизировалась.
- Сейчас в городе все спокойно, дорога в город не перекрыта, ночью из густонаселенных районов - это «Микрорайон 7» и «Журавлевка» - жители были эвакуированы в безопасные районы. Подвоз был организован, - рассказали в мэрии.
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