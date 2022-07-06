В Республиках Донбасса отменили для граждан России временный ввоз зарегистрированных в РФ автомобилей

Упрощен временный ввоз автомобилей в ДНР и ЛНР. Фото: МДС ДНР

Единый экономический совет (ЕЭС) отменил для граждан России временный ввоз на территорию ЛНР и ДНР автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации.

- Временный ввоз на единую таможенную территорию осуществляется без письменного декларирования и без помещения под таможенную процедуру (таможенный режим) временного ввоза, - говорится в документе.

Основанием для перемещения гражданами РФ через внешнюю таможенную границу транспортных средств для личного пользования является представление в таможенные органы документов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, регистрационных документов на транспортные средства для личного пользования, содержащих сведения, позволяющие их идентифицировать, а также документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения такими транспортными средствами.

Однако транспорт, временно ввезенный до вступления в силу настоящего решения, подлежит обратному вывозу в сроки, установленные законодательством ДНР и ЛНР.

Также ЕЭС для жителей ЛНР продлил до 30 сентября срок временного ввоза автомобилей, срок ввоза которых истек. Это связано с мобилизацией в Республике.

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