На Саур-Могиле к концу лета восстановят основные объекты мемориального комплекса

Строители из России участвуют в восстановлении комплекса на Саур-Могиле, разрушенного ВСУ в 2014 году. Фото: АГ ДНР

Восстановительные работы на основных объектах мемориального комплекса Саур-Могила под Шахтерском будут завершены к 31 августа нынешнего года. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Наша задача не просто победить, не просто освободить Донбасс от неонацистского киевского режима. Нам нужно принять все исчерпывающие меры для того, чтобы это в будущем не повторилось. Сейчас в Республике находится делегация Военно-исторического общества, силами которого совместно с военными строителями Министерства обороны России восстанавливается мемориал на Саур-Могиле. Основные объекты планируется сдать к 31 августа, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что каждый житель Донбасса знает, что для нас означает эта священная высота. Как хотел уничтожить мемориал противник, стереть нашу память с земли. Не получилось благодаря нынешним защитникам Донбасса. Их беспримерный героизм также будет увековечен в новом мемориале.

- Даже сейчас, когда во всю идет строительство, это место не оставляет никого равнодушным. Уверен, оно необходимо и следующим поколениям как прививка против идей нацизма и фашизма, - подчеркнул Глава ДНР.

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