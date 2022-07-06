Около 700 педагогов из освобожденных территорий прошли обучение в Луганском педагогическом университете

Педагогам из освобожденных территорий ЛНР выдали удостоверения о повышении квалификации. Фото: Минобр ЛНР

Порядка 700 педагогов с освобожденных территорий прошли курсы повышения квалификации и переподготовки в Луганском государственном педагогическом университете. Об этом сообщила директор Института профессионального развития ЛГПУ Ольга Шкуран.

— 23 мая по 4 июля Институт профессионального развития ЛГПУ при поддержке Министерства образования и науки ЛНР принял педагогов из освобожденных территорий для обучения и реализации дополнительных профессиональных программ по шести направлениям (685 слушателей) и профессиональной переподготовки по двум направлениям — «Русский язык и литература», «Обществознание. Право» (189 слушателей), — отметила Шкуран.

Директор подчеркнула, что профессиональная переподготовка рассчитана на 400 часов, она продлится до 15 октября. Слушатели краткосрочных курсов получают удостоверения, которое дает право преподавать в общеобразовательных организациях ЛНР. Педагоги, прошедшие профессиональную переподготовку, получат дипломы.

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