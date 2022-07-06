За сутки в результате обстрелов ВФУ в ДНР погибли четыре мирных жителя, в том числе ребенок

Украинские боевики продолжают бить по жилым кварталам ДНР. На фото — последствия обстрела Буденовского района Донецка. Фото: Тг/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по Донецкой Народной Республике более пятисот снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120 и 82-мм минометов. В результате украинской агрессии погибли четыре мирных жителя Республики, включая одного ребенка. Еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Огонь велся по районам 11 населенных пунктов Республики. Повреждено 25 жилых дома и 16 объектов гражданской инфраструктуры, — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным СЦКК, противник 58 раз открывал огонь по территории ДНР. На донецком направлении ВФУ применяли РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, НАР калибром 80 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм.

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