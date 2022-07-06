ВФУ обстреляли Харцызск, ранены два человека

Украинские боевики обстреляли Харцызск из оружия НАТО. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины выпустили по Харцызску пять снарядов калибра НАТО 155-мм из населенного пункта Авдеевка. В результате обстрела ранены два человека, повреждены дома. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Поступила информация о ранении двух гражданских лиц — женщины 1983 года рождения и мужчины 1959 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Харцызск. Также зафиксированы повреждения в результате обстрела по адресам: - пер. Тракторный, 22 – зафиксировано возгорание хозпостройки; ул. Осташко, 14; ул. Красная, 13, 19, 21, — уточнили в СЦКК ДНР.

Напомним, что украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка, Макеевки и других городов ДНР. Вчера под огнем украинских боевиков в центре Донецка погибла 10-летняя девочка. По данным СЦКК, за прошедшие сутки ВФУ выпустили 508 единиц различных боеприпасов по ДНР. Всего огонь по Республике открыли 58 раз.

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