В ДНР заявили, что членам нацистской группировки «Медведи SS», взятым в плен в Мариуполе, грозит смертная казнь

Меру наказания для боевиков определит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело в отношении боевиков из националистической группировки «Медведи SS», взятых в плен в Мариуполе, уже направлено в суд. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

- Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS, - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Следствие установило, что участники вооруженного формирования «Медведи SS» в период с осени 2017 года по 20 мая 2022 года находились на территории ДНР, участвовали в военных действиях против Республики, а также регулярно совершали диверсионно-разведывательные вылазки и военно-террористические действия.

Теперь за это им грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

- Мера наказания участникам ДШГ «SS Медведи» будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд - смертная казнь, - заявили в Генпрокуратуре.

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