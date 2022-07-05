В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погибла 10-летняя девочка

Число жертв варварских атак растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские боевики продолжают вести обстрелы Донецка с применением артиллерии калибра НАТО 155-мм. В жилых кварталах города за полчаса разорвалось около 30 снарядов. К сожалению, не обошлось без жертв - в центре города погиб ребенок.

- В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела вооруженных формирований Украины погибла 10-летняя девочка, - проинформировал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что в этом районе были зафиксированы прилеты по улице Челюскинцев, 45, 48.

В Куйбышевском районе города сгорели дома по улице Вахрушева, 53 и 55. Повреждены газопровод и линия электропередач, обесточены 5 подстанций.

- Без электроэнергии остались 26000 абонентов в Киевском и Куйбышевском районах, - проинформировал мэр.

Очевидцы сообщают также о прилетах и возгорании в районе торгового центра «Green Plaza».

Тем временем в Петровском районе сообщают о гибели женщины.

- В результате обстрела в Петровском районе Донецка по улице Звенигородской погибла мирная жительница, - заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что украинские боевики ведут обстрелы Донецка с позиций в Первомайском.

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