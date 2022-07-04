Более 47 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения из-за обстрелов

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Республики. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрелов вооруженными формированиями Украины в Донецке более 47 тысяч абонентов в микрорайонах Текстильщик, Мирный и Солнечный остались без электричества. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате боевых действий отключена 251 трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались 47550 абонентов в микрорайонах Текстильщик, Мирный, Солнечный, — подчеркнул он.

Сегодня украинские боевики многократно обстреливали Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Горловку, Ясиноватую и другие населенные пункты ДНР. По информации СЦКК ДНР на 18:00, противник выпустил по Донецкой Народной Республике 730 боеприпасов различного типа, включая РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм. В результате обстрелов погибли три мирных жителя, и еще 27 получили ранения.

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