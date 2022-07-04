Число пострадавших в Куйбышевском районе после обстрелов ВФУ возросло до четырех человек

Украинские боевики продолжают обстрел Донецка. Фото: СЦКК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрел Куйбышевского района Донецка. По уточненной информации, известно о четырех мирных жителях, получивших ранения из-за обстрелов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Ранения получили мужчина 1984 года рождения по улице Красная, 85; женщина 1939 года рождения по улице Лузина, 4/58; женщина 1949 года рождения по улице Хороводная, 22/1 и девушка 2001 года рождения на Миргородской, 63, — отметил мэр. — Данные по пострадавшим продолжают поступать.

Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: ул. Григоровича, 17а, 17б – поврежден фасад, кровля и остекление; ул. Тесленко, 26 – повреждён гражданский автомобиль, кровля дома и газопровод; ул. Артемовская, 210 – поврежден фасад, кровля и остекление; ул. Успенского, 31а – повреждены ворота, забор; ул. Успенского, 31 – повреждены ворота, остекление; ул. Успенского, 32, 34, ул. Цимлянская, 5, 6, пр. Офицерский, 69а – повреждено остекление; ул. Успенского, 36 – повреждена кровля; ул. Цимлянская, 9 – повреждена кровля, остекление; ул. Калинина, 270 – повреждена стена, кровля, остекление; ул. Миргородская, 16 – повреждена хоз. постройка.

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