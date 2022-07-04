Глава ЛНР посмертно наградил защитников Республики из Лутугинского района

Награды вручили глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь и военком района Владимир Петренко (слева). Фото: Администрация Лутугинского района

Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил погибших при освобождении Республики военнослужащих Народной милиции из Лутугинского района. Награды вручили родственникам военнослужащих, отдавших жизнь за освобождение Родины. Об этом сообщили в администрации района.

За личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов ЛНР, медалями «За боевые заслуги» посмертно награждены сержант Владимир Кучеренко прапорщик Александр Костенко, ефрейтор Виктор Щепкин, рядовые Алексей Легеня, Константин Ульченко, Сергей Корбыч, Геннадий Луганский, Николай Шевченко, Юрий Лымарь, Александр Дубовик и Олег Фомиченко.

Орденом «Службою и храбростью» второй степени посмертно награжден ефрейтор Юрий Тарасов.

Для родственников погибших день освобождения ЛНР - праздник со слезами на глазах. Фото: Администрация Лутугинского района

- Эти люди отдали свою жизнь за то, чтобы мы сегодня мирно жили здесь, на нашей родной земле. Вчера, 3 июля, Республика была полностью освобождена. Это большой для всех нас праздник, но для вас это праздник со слезами на глазах. А моя задача сделать все, чтобы никогда не забыли подвиги погибших героев земли Лутугинской. Вечная им память и слава! – обратился глава администрации района Евгений Бондарь к родственникам погибших.

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