Нужно совместно отодвинуть врага на расстояние, которое позволит говорить о безопасности. Фото: фрагмент видео УНМ ЛНР

Освобождение всей территории Луганской Народной Республики от украинских силовиков еще не гарантирует полной безопасности ее жителям. Для этого армию противника необходимо отодвинуть от границ государства как можно дальше. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко информагентству ТАСС.

По его словам, у ВСУ есть силы и средства, которые способны поражать ЛНР с территорий еще не освобожденной части ДНР.

- Сейчас мы должны стать в строй вместе с Народной милицией ДНР и ВС РФ и отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности, - сказал он.

Как отметил военный, таким безопасным он считает расстояние в пределах 300 километров от границ Республики.

Напомним, восемь лет борьбы за свою принадлежность к России завершились для Луганской Народной Республики победой - она полностью освобождена от украинских силовиков. Союзные подразделения Вооруженных сил Российский Федерации и Народной милиции ЛНР установили контроль над Лисичанском, близлежащими поселками и вышли на государственную границу бывшей Луганской области.

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