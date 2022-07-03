В Макеевке ранило мужчину

Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- По улице Авдеевской ранен мужчина, - говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось о четырех раненых мирных жителях в Ясиноватой и по одному раненому в Куйбышевском районе Донецка и Александровке.

За прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 170 боеприпасов. Они применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра.

Под огнем оказались: Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка, Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая и Еленовка. В минувшие сутки ранен один мирный житель: женщины 1990 г.р. с ранее освобожденной территории – с Евгеновки.

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