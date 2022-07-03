Союзные силы подавили две огневые точки украинских боевиков под Авдеевкой

Эдуард Александрович сообщил о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации подавлены две огневые точки украинских боевиков в районах Авдеевки и Красногоровки. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка, - рассказал Эдуард Александрович.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 170 боеприпасов. Они применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались: Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка,Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка.

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