ВСУ за сутки 29 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались десять городов и сел

Украинские боевики не прекращают обстрелов мирных кварталов. Фото: Дмитрий Шевченко

Украинские боевики за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 170 боеприпасов. Они применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка,Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка, - говорится в сводке СЦКК.

За сутки поступили сведения о ранении одного мирного жителя: женщины 1990 г.р. с ранее освобожденной территории – с Евгеновки. Повреждено пять домов в Пантелеймоновке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики 43 раза обстреляли Республику.

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