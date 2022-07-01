В ДНР выдвинули обвинение еще двум плененным британским наемникам

В суд также направлено дело в отношении некоторых боевиков, взятых в плен при освобождении Мариуполя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике выдвинули обвинение еще двум иностранным наемникам. В их отношении ведется следствие. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на некий информированный источник.

- Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам, - цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, со слов источника стало известно, что в суд уже направлено дело в отношении некоторых боевиков, взятых в плен при освобождении Мариуполя.

- Это одна из групп азовцев, они называли себя «Медведи SS». Дело передано в суд, сегодня его должны доставить, вчера окончено следствие, - заявил собеседник информагентства и добавил, что в число обвиняемых вошли восемь человек. Статьи, которые им вменяются, предусматривают высшую меру наказания. Судя по всему, это самая первая группа боевиков с «Азовстали», которая предстанет перед судом.

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