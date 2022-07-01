В ДНР до осени восстановят все жилые объекты со степенью разрушений до 30 процентов

С ремонтом инфраструктуры и жилья помогут подрядчики из России. Фото: Минстрой ДНР
В Донецкой Народной Республике планируют до осени восстановить все жилые объекты со степенью разрушений до 30 процентов - это поврежденные кровли, остекление, незначительные повреждения контура зданий или несущих конструкций. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
В ведомстве отметили, что сейчас на территории Республики работает огромное количество подрядчиков из России, которые помогут с восстановлением инфраструктуры и жилья.
- Восстанавливать будем все объекты, - заверили в Минстрое.
И уточнили, что все они условно разделены на три категории - со степенью разрушения до 30%, где сроки восстановления минимальны; от 30% до 70% - их ремонт займет более длительный срок; а также те объекты, что не подлежат ремонту и пойдут под снос.
Для жителей, чьи дома были полностью разрушены, формируется временный или так называемый маневренный жилой фонд, в котором люди смогут проживать до момента восстановления их основного домостроения.
- Формированием такого фонда занимаются администрации населенных пунктов, - напомнили в министерстве.
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