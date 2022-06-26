Поселок Боровское под Северодонецком полностью зачищен от ВСУ

Освободительная операция продолжается Фото: Дмитрий СТЕШИН

Поселок городского типа Боровское, расположенный под Северодонецком, полностью зачищен от киевских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Нашими подразделениями при поддержке чеченского спецназа «Ахмат» занято Боровское, за которое долгое время шли ожесточенные бои. Понемногу противник оттеснялся, уничтожались его огневые позиции, и вот сейчас поселок под контролем союзных войск, - заявил он.

По словам Филипоненко, на данный момент украинских военных там нет, осталась лишь сожженная техника на окраинах поселка. А улицы населенного пункта буквально усеяны различными траншеями и фортификационными сооружениями, которые ВСУ использовали, чтобы обороняться, прикрываясь мирными жителями.

Сейчас над администрацией освобожденного Боровского подняты Знамя Победы, флаг РФ и флаг Чеченской Республики, говорит представитель оборонного ведомства ЛНР.

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