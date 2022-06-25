Украинские боевики нанесли удар по Сватово в ЛНР ракетой комплекса «Точка-У»

Последствия обстрелов ЛНР ракетами комплекса «Точка-У». Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 25 июня, киевские силовики нанесли удар по Сватово ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С начала текущих суток, 25 июня, зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета). Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, - говорится в сообщении.

В СЦКК напомнили, что в течение суток 24 июня киевские силовики нанесли удары ракетами комплекса «Точка-У» по Стаханову, Брянке и относящемуся к Луганску поселку Тепличное. В результате обстрелов получила ранения жительница Тепличного, в поселке разрушен один и повреждены 28 домов. В Брянке разрушены два дома, повреждены 25 домов и газопровод. В Стаханове повреждены 15 домов и линия электропередачи.

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