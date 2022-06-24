В ДНР приступили к разработке закона о социальных гарантиях участникам боевых действий

Будет проведено анкетирование среди личного состава мобрезерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер соцподдержки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стартовала разработка закона о социальных гарантиях участникам боевых действий в ДНР. В его подготовке будут заняты семьи мобилизованных граждан и ополченцев. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он заявил, что, в свою очередь, государство примет все необходимые меры, чтобы позаботиться о тех, кто принимает участие в боевых действиях, и их семьях.

- Начата разработка закона о социальных гарантиях УБД и их семьям, который будет реализован совместно с РФ, - уведомил жителей Глава Республики в своем телеграм-канале.

Денис Пушили также добавил, что в подготовке законопроекта примут участие комитет солдатских матерей, семьи мобилизованных граждан и ополченцев, а также общественники.

- Будет проведено анкетирование среди личного состава мобрезерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер соцподдержки, - пояснил лидер ДНР.

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