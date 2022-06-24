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Общество24 июня 2022 15:16

В ДНР приступили к разработке закона о социальных гарантиях участникам боевых действий

В его подготовке примут участие семьи мобилизованных граждан и ополченцев
Ирина ДМИТРИЕВА
Будет проведено анкетирование среди личного состава мобрезерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер соцподдержки

Будет проведено анкетирование среди личного состава мобрезерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер соцподдержки

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стартовала разработка закона о социальных гарантиях участникам боевых действий в ДНР. В его подготовке будут заняты семьи мобилизованных граждан и ополченцев. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он заявил, что, в свою очередь, государство примет все необходимые меры, чтобы позаботиться о тех, кто принимает участие в боевых действиях, и их семьях.

- Начата разработка закона о социальных гарантиях УБД и их семьям, который будет реализован совместно с РФ, - уведомил жителей Глава Республики в своем телеграм-канале.

Денис Пушили также добавил, что в подготовке законопроекта примут участие комитет солдатских матерей, семьи мобилизованных граждан и ополченцев, а также общественники.

- Будет проведено анкетирование среди личного состава мобрезерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер соцподдержки, - пояснил лидер ДНР.

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