В ЛНР пересмотрели курс рубля к гривне

В Республике будет применяться новый расчетный тариф Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике пересмотрели курс рубля к гривне при определении цен на товары и услуги. С 25 июня он составит полтора российских рубля за одну украинскую гривну. При этом по-прежнему будет использоваться правило округления цен в большую сторону. Соответствующее постановление приняло Правительство ЛНР, о чем сообщила его пресс-служба.

- При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону, - пояснили там.

В Правительстве также уточнили, что до 27 июня включительно кредитные организации должны проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну.

- Госбанк до 28 июня 2022 года включительно проводит безналичную конвертацию гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР, в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну, - подчеркнула пресс-служба.

Уточняется, что решение вступает в законную силу с завтрашнего дня.

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