При сдаче в плен киевские силовики ведут себя «четко по методичке»

Все сложившие оружие солдаты утверждают, что оказались на войне случайно. Фото: ЛИЦ

Сдаваясь в плен, киевские силовики ведут себя «четко по методичке». Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он рассказал о характерном поведении для всех сложивших оружие украинских бойцов. Конечно, их заранее учили, как поступать в такой ситуации.

- Помимо того, что готовились к войне, готовились методички: если попал в плен, ничего не отрицай, но говори, что ты не стрелял, что ты повар, а ты - патроны подносил, ты - вообще случайно мимо проходил, а тебя вообще заставили. Все написано, все четко по методичке, - заметил Глава Республики.

По словам Леонида Пасечника, военные ВСУ, попавшие в плен, начинают с одного и того же: мол, на позициях оказались случайно - кто чаю просто пришел попить, кто водки, а тут набежали…

- Какой «водки выпить», если до последней секунды стрелял из пулемета? Уже наши пацаны окружили: «Слышь, хорош, сейчас гранату кинем, и все - попрощаешься с жизнью». Вышел - сдался. До этого не сдавался, - подчеркивает лидер Республики.

Отметим, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки трое украинских солдат сложили оружие и сдались в плен на территории ЛНР.

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