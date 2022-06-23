График подвоза воды в Донецке на 23 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды Фото: Иван ЖИЛЯК

Мэрия Донецка опубликовала список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 23 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 23 июня

Буденновский район:

- улица Горностаевская, 27 (с 11:00 до 13:00).

Калининский район:

- улица Фадеева, 10 (с 11:00 до 13:00);

- улица Герцена, 7, 25 (с 11:00 до 13:00);

- улица Лиманская, 10 (с 11:00 до 13:00).

Ленинский район:

- улица Кактеринича, 4 (с 11:00 до 13:00).

Петровский район:

- пгт. Александровка, улица Школьная, 137 (с 9:30 до 15:00).

График подвоза питьевой воды на 23 июня

Куйбышевский район:

- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Русакова, 74 (с 10:00 до 11:30);

- улица Конармейская, 20 (с 11:30 до 13:30).

г. Моспино:

- улица Гагарина, 5-100 (с 14:30 до 16:00);

- улица Некрасова, 12-65 (с 16:00 до 17:00).

Напомним, пополнить запасы технической воды население Донецка может также на стационарных пунктах розлива.

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