График подвоза воды в Донецке на 23 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды
Фото: Иван ЖИЛЯК
Мэрия Донецка опубликовала список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 23 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.
График подвоза технической воды на 23 июня
Буденновский район:
- улица Горностаевская, 27 (с 11:00 до 13:00).
Калининский район:
- улица Фадеева, 10 (с 11:00 до 13:00);
- улица Герцена, 7, 25 (с 11:00 до 13:00);
- улица Лиманская, 10 (с 11:00 до 13:00).
Ленинский район:
- улица Кактеринича, 4 (с 11:00 до 13:00).
Петровский район:
- пгт. Александровка, улица Школьная, 137 (с 9:30 до 15:00).
График подвоза питьевой воды на 23 июня
Куйбышевский район:
- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
- улица Русакова, 74 (с 10:00 до 11:30);
- улица Конармейская, 20 (с 11:30 до 13:30).
г. Моспино:
- улица Гагарина, 5-100 (с 14:30 до 16:00);
- улица Некрасова, 12-65 (с 16:00 до 17:00).
Напомним, пополнить запасы технической воды население Донецка может также на стационарных пунктах розлива.
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