В Амвросиевке Денис Пушилин навестил раненых бойцов

Денис Пушилин в Амвросиевке навестил раненых бойцов. Фото: Сайт Главы ДНР

22 июня во время рабочего визита в Амвросиевский район Глава ДНР Денис Пушилин посетил Амвросиевскую центральную районную больницу, в которой находятся на лечении военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса.

Заведующий хирургическим отделением Сергей Токарев рассказал, что одному из раненых, Александру, необходимо лечение в специализированном отделении. Глава ДНР поручил сегодня же в обязательном порядке перевести его в клинику, где будет оказана необходимая помощь.

- Если понадобится - дополнительная медицинская помощь не только в Донецке, а и в регионах Российской Федерации - тоже обеспечим», – обратился Денис Пушилин к бойцу.

В Амвросиевской больнице также лежат бойцы, получившие ранения в Запорожской области, Новобахмутовке и в Мариуполе. Глава ДНР пообщался с ранеными и расспросил о проблемных вопросах. По словам Пушилина, для их решения в больницу будут направлены соответствующие службы.

- Быстрее поправляйтесь, быстрее становитесь на ноги, - пожелал раненым руководитель Республики.

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