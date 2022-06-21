В Мариуполе при обследовании территории промышленного предприятия подорвались на снаряде два энергетика

Многие районы и населенные пункты в Республике, освобожденные от украинской оккупации, перенасыщены взрывоопасными предметами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Специалисты продолжают освобождать от неразорвавшихся снарядов и мин окрестности освобожденного города Мариуполь. Однако коварные ловушки подстерегают людей практически везде. Так, при обследовании территории одного из промышленных предприятий на взрывоопасном предмете подорвались 2 энергетика. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь, - рассказали военные.

Жителям Республики в очередной раз напомнили, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, сейчас перенасыщены взрывоопасными предметами. Не приближайтесь к ним самостоятельно и не трогайте руками! При обнаружении подобных находок срочно звоните в МЧС и полицию на номера «101» и «102». А до приезда экстренных служб не допускайте никого к месту с обнаруженным взрывоопасным предметом и сами не приближайтесь к нему.

Помните: от вашей предусмотрительности зависит ваша жизнь.

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