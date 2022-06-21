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Политика21 июня 2022 5:58

В ЛНР ранена мирная жительница в результате удара по Зимогорью украинской ракетой «Точка-У»

Вечером ракетным обстрелам украинских войск подверглись два населенных пункта Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Пострадавшей занимаются медики

Пострадавшей занимаются медики

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки украинские боевики дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что ракетным ударам украинских боевиков подверглись два населенных пункта Республики - Стаханов и Зимогорье. Их обстреляли в вечернее время.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным пунктам Стаханов и Зимогорье с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (две ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что в результате обстрелов в Зимогорье получила ранения мирная жительница.

- В результате обстрела населенного пункта Зимогорье с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» получила ранения женщина 1983 года рождения, - говорится в сообщении СЦКК ЛНР.

Подробности инцидента уточняются.

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