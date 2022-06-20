ВФУ нанесли ракетный удар по Червоногвардейскому району Макеевки: три мирных жителя получили ранения

ВФУ нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки из РСЗО «Ураган». Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, в результате чего ранения получили женщина 1954 года рождения, мужчина 1974 года рождения и женщина 1986 года рождения по адресу улица Чубаря, 12 «б». Также повреждена автобаза по улице Чубаря, 7. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Около 18:40 из населенного пункта Авдеевка – по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — уточнили в ведомстве.

На автобазе зафиксировано возгорание автомобиля и пустых цистерн. На место происшествия выехали сотрудники МЧС ДНР. На данный момент пожар локализован.

Кроме того, обстрелам подверглись Куйбышевский, Киевский, Кировский, Буденовский и Петровский районы Донецка. Повреждено более 11 домов, а также ясли-сад № 41 г. Донецка, школы № 52, № 46 и № 89. В Петровском районе поврежден газопровод на пересечении улиц Рощинская и Бойцовая.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР наградили легендарного командира ополчения Ахру Авидзба

Абхаза наградили знаком «Народное ополчения Донбасса» (подробнее)