В Мариуполь до конца года передадут 100 автобусов из Санкт- Петербурга

Увеличение количества транспорта позволит уменьшить интервалы в графиках движения автобусов на городских маршрутах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На городские маршруты в Мариуполе сегодня вышли еще десять автобусов, дополнительно переданных из Санкт-Петербурга. Это полунизкопольные машины НЕФАЗ-5299, которые рассчитаны на 115 пассажирских мест, из которых 25 - для сидения. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Там уточнили, что это уже вторая партия пассажирского транспорта, поступившая от города-побратима. А до конца года планируется передача еще 100 машин.

- До конца года Санкт-Петербург передаст Мариуполю в общей сложности 100 автобусов. Несомненно - это неоценимая помощь нашему городу в такое непростое время, - отметили в мэрии.

В администрации также рассказали, что в городе начали приводить в порядок одну из центральных улиц - проспект Металлургов. Рабочие разбирают пострадавшие в ходе боевых действий объекты благоустройства, в том числе демонтируют разрушенные павильоны остановок. Кроме того, проводятся работы в здании Азовского морского института. Здесь провели уборку территории и разборку обрушившихся конструкций здания. В будущем планируется полное восстановление корпуса морской академии.

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