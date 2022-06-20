В ДНР наградили легендарного командира ополчения Ахру Авидзба

Ахру Авидзбу наградили нагрудным знаком «Народное ополчение Донбасса». Фото: скриншот из видео НМ ДНР

В Донецкой Народной Республике наградили известного командира ополчения Ахру Авидзба с позывным «Абхаз». Ему вручили нагрудный знак «Народное ополчение Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Мы ждали, когда начнется освобождение наших территорий, и дождались. Когда человек идет освобождать территорию, то он за свое Отечество не погибает, а обменивает земную жизнь на небесную, - говорит Ахра Авидзба. - Мы смело идем вперед и, надеюсь, следующее 9 Мая будем праздновать и на вновь освобожденных территориях. Мы вернем праздник в их дома.

Ахра Авидзба, более известный под позывным «Абхаз» — Герой ДНР, один из самых известных командиров ополчения, вставших на защиту Донбасса в 2014 году и продолжающих защищать его и сегодня.

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