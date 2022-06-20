Глава ДНР Денис Пушилин: «По Республике бьют из западного оружия, желая отвлечь внимание и силы от успешных операций союзных войск»

Глава ДНР рассказал, из какого оружия и почему украинские боевики бьют по территории Республики. Фото: скриншот из видеообращения Главы

Участившиеся обстрелы Республики связаны с желанием противника отвлечь внимание и силы от успешных операций союзных войск по всем направлениям. Об этом Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Глава ДНР подчеркнул, что украинские боевики используют западное вооружение.

— Практически семь часов противник вел обстрел в отношении конкретно гражданского населения, конкретно социальных объектов. По сути, это тот террор, который должен был по замыслу противника отвлечь внимание и силы от успешных операций, которые проходят по всем направлениям, в том числе и в Луганской Народной Республике, и на севере Донецкой Народной Республики, — подчеркнул Пушилин.

Также он заявил, что обстрел Донецка велся с применением оружия, которое поставляется Украине странами НАТО.

— Западные лидеры, которые поставляют это оружие, имеют прямое отношение к преступлениям против гражданского населения. У Макрона, Шольца, Байдена, Джонсона руки в крови. Конкретно у них, потому что они отдают команды, они подписывают документы, которые позволяют этому вооружению попадать на территорию Украины и в дальнейшем использоваться против гражданского населения Донбасса, — отметил Глава.

Напомним, что за последние сутки обстрелу подверглись 13 населенных пунктов Республики. Всего по ДНР было выпущено 294 боеприпаса.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень похоже на одиночный прилет американской ракеты HiMARS»: ВФУ нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка

По предварительным данным ранения получили четыре мирных жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения (подробнее)