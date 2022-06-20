«Очень похоже на одиночный прилет американской ракеты HiMARS»: ВФУ нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка

ВФУ нанесли массированный удар по Куйбышевскому району Донецка, есть раненые Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате украинской агрессии по улице Ванникова четверо жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения, получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Очень похоже на одиночный прилет американской ракеты HiMARS, - предположили в телеграм-канале Общественного движения "Донецкая Республика"

В результате удара в многоквартирном доме по улице Ванникова вылетели все стеклопакеты, а на улице образовалась воронка от снаряда. Информация о повреждениях и раненых продолжает поступать.

Официальной информации о применении ВФУ РСЗО HiMARS по жилым кварталам Донецка на данный момент не поступало.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее сообщалось, что в Украине ожидается поставка от Западных стран с ракетами типа GMLRS.

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