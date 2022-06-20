В ДНР началась приемная кампания в организации среднего профессионального образования

В ДНР началась приемная кампания в учреждения дополнительного образования Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Донецкой Народной Республике стартовала приемная кампания в организациях среднего профессионального образования (СПО). Документы можно подавать на электронную почту, почтовым отправлением, а также лично. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

— В 2022 году предусмотрены особенности поступления для лиц с освобожденных территорий, утративших документы из-за военных действий. Им можно предоставить оригиналы или дубликаты документов, удостоверяющих личность, документы о предыдущем уровне образования в течение периода обучения при предоставлении мотивированного заявления. Для таких абитуриентов будет проводиться собеседование или тестирование для определения уровня знаний, — сообщили в министерстве.

Напомним, что в Республике находятся 97 образовательных организаций СПО, которые ведут подготовку квалифицированных кадров по 33 направлениям, 100 специальностям и 50 профессиям.

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