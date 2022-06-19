В ЛНР российские артисты дали концерт для медиков освобожденного Старобельска

Высокопроходимый носилочный автомобиль УАЗ-471 очень нужен для сельской местности. Фото: Администрация Старобельского района

Сегодня, 19 июня в освобожденном от ВСУ Старобельске прошел концерт заслуженного артиста РФ Виктора Сорокина и передача автомобиля. Об этом сообщили в администрации Старобельского района.

- В районном доме культуры состоялся праздничный концерт ко Дню медицинского работника. Для виновников торжества прозвучали лучшие песни заслуженного артиста России Виктора Сорокина и московского театра песни «ЯР». А заместитель губернатора города-героя Севастополя Сергей Толмачев передал медикам автомобиль, - говорится в сообщении.

УАЗ-471 стал подарком Старобельску от губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

- Низкий вам поклон за все, что вы делаете, когда заботитесь о здоровье наших граждан, когда вы спасаете жизни, - обратился к медикам замгубернатора.

Ключи от автомобиля были вручены главному врачу Старобельского территориального медицинского объединения Вячеславу Быкову.

- Мы работаем в сельской местности, и этот высокопроходимый носилочный автомобиль действительно нам нужен, - сказал главврач.

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