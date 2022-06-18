Союзные силы уничтожают позиции украинских боевиков в районе Авдеевки и Песок

Совместными действиями военнослужащих ДНР и РФ уничтожены также вооружение и военная техника противника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы Донбасса и РФ продолжают уничтожать позиции противника в районе Авдеевки и Песок, выявляя и ликвидируя огневые точки ВСУ. За прошедшие сутки таких было подавлено две. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что в боях за Донбасс военнослужащие ДНР при огневой поддержке российских военных ликвидировали более 50 украинских боевиков. Кроме того, была уничтожена часть боевой техники ВСУ.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ - 21 «Град», два грузовых транспортных средства и более 50 человек личного состава, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР потери киевских силовиков за сутки составили 24 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 24 человека личного состава, 6 бронетранспортеров, 7 единиц автомобильной техники, - сообщил он.

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