ДНР будет экспортировать металлопродукцию в Иран

ДНР планирует экспортировать в Иран металлопродукцию. Фото: t.me/pushilindenis

Торгово-промышленная палата ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с торговым домом «Фарнуш трейдинг» Исламской Республики Иран. Это позволит активизировать развитие торгово-экономических связей между странами. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— У Донецкой Народной Республики сегодня появился новый партнер. Несмотря ни на какие преграды, наши международные экономические связи расширяются, — заявил Глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что в рамках соглашения будет вестись работа по содействию восстановлению инфраструктуры Республики и обеспечению продовольственных поставок. ДНР будет экспортировать металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, продукцию предприятий угольного машиностроения и проходческие комплексы. Из Ирана в Республику планируют ввозить строительную и плодово-овощную продукцию.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума подписан ряд важных для Республики соглашений. Ранее стало известно, что Москва поможет ДНР в восстановлении экономики, ЖКХ, объектов соцкультбыта и жилья и в подготовке к осенне-зимнему периоду.

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