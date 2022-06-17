ДНР и ЛНР заключили соглашения с гуманитарным центром партии «Единая Россия» и общероссийским Народным фронтом

Договоры о сотрудничестве были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Республики Донбасса заключили ряд соглашений с общественными и гуманитарными движениями России. Речь, в частности, идет о гумцентре партии «Единая Россия» и общероссийском Народном фронте. Договоры о сотрудничестве с ними были подписаны сегодня Главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба лидера ДНР.

Как пояснил в ходе проведения форума руководитель Центрисполкома «ЕР» Александр Сидякин, география оказания помощи Донбассу расширяется, и гуманитарная миссия партии заключается не только в раздаче там продуктов питания. Это также оказание медицинской помощи, юридической - в части розыска тех, кто считается без вести пропавшими из-за боевых действий. Это и оживление экономических связей.

По словам Главы ДНР Дениса Пушилина, такая помощь республикам сейчас действительно необходима, и есть целый спектр направлений, где особенно нужна поддержка россиян.

- Задач очень много: что-то происходит на государственном уровне, а что-то действительно нужно решать моментально именно сейчас, и это как раз благодаря неравнодушным политическим силам, в том числе, конечно же, «Единой России», - отметил он.

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