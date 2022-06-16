В ДНР назвали виновных украинских боевиков, которые сегодня обстреляли Донецк

В ДНР назвали виновных украинских боевиков, обстрелявших Донецк

Сегодня, 16 июня, украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе Желанного с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив по густонаселенному кварталу города ракеты с кассетной боевой частью. Такие уточненные данные военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР.

- Позиций противника в районе Желанного - зона ответственности 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Начальник артиллерии 25 ОВДБР – подполковник Капитула Владимир Викторович, - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, что в результате обстрела ранения получили шестеро мирных жителей, включая парня-подростка 2006 года рождения. Украинские боевики не прекращают обстрелов мирных кварталов Донецкой Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: Решение по референдуму о присоединении к России будет принято после завершения спецоперации

Руководитель Республики заявил, боевые действия на Украине могут завершиться к концу года (подробнее)