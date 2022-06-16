Минстрой РФ поможет координировать грандиозную стройку в ДНР

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписан ряд важных соглашений для Республик. Фото: t.me/pushilindenis

Глава ДНР Пушилин подписал соглашение с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным в рамках Петербургского международного эконмического форума. Об этом сообщил Глава Республики в своем телеграм-канале.

— С учетом грандиозной стройки по восстановлению разрушенного в результате украинской агрессии в Республике, с учетом того, сколько регионов Российской Федерации заходят в Республику для строительных и ремонтных работ, в том числе в сфере ЖКХ, взаимодействие с профильным министерством трудно переоценить, — подчеркнул он.

Глава подчеркнул, что Министерство строительства России возьмет не себя координирующую роль, а также поможет с переходом на российские строительные стандарты и финансированием отдельных объектов.

Напомним, что в рамках ПМЭФ подписан ряд важных соглашений для Республики. Например, Южный горно-металлургический комплекс поможет в восстановлении ДНР и ЛНР.

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